Дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области

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Села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Вязовом пострадал местный житель: он получил осколочные ранения рук, ног и грудной клетки, когда пас скот на окраине села. Он сам прибыл в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В Староселье раненых нет.

Обстрелы Белгородской области усилились в последние недели. Чаще всего атакам подвергается Шебекинский городской округ, там объявили добровольную эвакуацию. Утром Гладков сообщил, что в Шебекино и Новой Таволжанке за прошедшие сутки разорвались в общей сложности почти 400 снарядов.