Минздрав: число пострадавших от отравления сидром в России достигло 96

Число отравившихся сидром в России увеличилось до 96

Фото: МВД России по Ульяновской области

Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в России выросло до 96, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Среди отравившихся — пять несовершеннолетних и беременная женщина, уточнили в министерстве. Погибли 30 человек.

В Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии после отравления сидром на стационарном лечении в больницах находятся трое пациентов в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, 32 — в состоянии средней степени тяжести, двое — легкой.

О первых случаях отравления суррогатным сидром стало известно 5 июня. В Ульяновской области число пострадавших достигло 62. Региональные минздравы сообщали в общей сложности о как минимум 32 жертвах.

По предварительным данным, пострадавшие отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди» в Самарской области. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержали индивидуального предпринимателя.

По всей России изъяли более 37 тыс. л «Мистера Сидра». В напитке нашли примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

