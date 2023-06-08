Кремль пообещал «своевременно» провести пресс-конференцию Путина

Владимир Путин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина проведут своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она своевременно состоится. Она обычно проходит по итогам года», — сказал он.

В ответ на вопрос о сроках прямой линии с президентом Песков ответил: «Как только определимся, заявим о сроках. Никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Готовимся к ней потихоньку. Как время придет, безусловно, вас проинформируем».

Ночью «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента писал, что прямая линия Путина, вероятно, пройдет в ноябре-декабре. По словам собеседника газеты, выбор такого временного промежутка связан с ситуацией в зоне военной операции. Лучше дождаться определенности с ситуацией на фронте и чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, объяснил источник.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин в ноябре объявлять о своем решении выдвигаться на новый президентский срок, Песков попросил «не забегать вперед». «У выборов есть свой график. Об этом будет объявлено своевременно», — сказал он.

Президентские выборы должны быть официально назначены в декабре этого года. Сами они по закону должны пройти 17 марта 2024 года, а их назначение Советом Федерации должно состояться в период с 8 по 17 декабря. Собеседники РБК в конце 2021 года сообщали, что Кремль начал подготовку к президентским выборам. Базовый сценарий предполагает, что Путин выдвинется на новый срок. По словам собеседников РБК, в марте для вице-губернаторов по внутренней политике провели семинар, на котором обсуждались ориентиры для выборов главы государства — явка 70% при 75% за основного кандидата.

Прямая линия президента, на которой он отвечает на вопросы граждан, проходила ежегодно с 2001 года. Путин проводил ее и с 2008 по 2012 год, когда занимал должность премьер-министра. Однако в прошлом году прямая линия не проводилась — в мае 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что из-за начала военной операции на Украине даты проведения мероприятия могут «уйти вправо».

Большая пресс-конференция президента в прошлом году тоже не состоялась. На этом мероприятии глава государства отвечает на вопросы представителей приглашенных СМИ.