Дмитрий Песков: поездку Владимира Путина на саммит G20 в Индии нельзя исключать

Кремль не исключил поездку Путина на саммит G20 в Индии

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Поездку президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Индии нельзя исключать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось», — сказал Песков.

О том, что Путин может лично посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии, писало агентство Bloomberg.

Индия в этом году председательствует в G20. В 2022-м хозяйкой была Индонезия. На прошлогоднем саммите Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Как тогда заявил Песков, Путин лично принял решение не ехать на встречу, несмотря на личное приглашение индонезийской стороны. В саммите в онлайн-формате принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

В начале марта в Нью-Дели прошел саммит глав МИДов «Большой двадцатки». Там состоялись краткие переговоры Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. По словам Блинкена, они обсуждали обмен осужденного в России американца Пола Уилана.