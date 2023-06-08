Минздрав: число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65

От отравления алкоголем в Ульяновской области скончались 21 человек

Фото: samara.sledcom.ru

Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области увеличилось до 65, из них 21 человек погибли. Об этом сообщил Минздрав региона.

«По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве говорили о 60 пострадавших, из которых погибли 20 человек.

Следственный комитет сообщал, что в напитке, изъятом в Ульяновской области, выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

Помимо Ульяновской области, алкогольным напитком отравились жители Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди пострадавших есть дети и беременная женщина. Всего, по вчерашним подсчетам Минздрава, от отравления сидром пострадали 96 человек. Глава СК Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по отравлению сидром в одно производство.

Люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди» в Самарской области. Предпринимателя, поставлявшего суррогат, задержали. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток. Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки.