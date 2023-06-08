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Пушилин назвал мифом присутствие украинских войск в Артемовске

Денис Пушилин: в Артемовске нет украинских военных
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Заявления Киева о присутствии в Артемовске (Бахмуте) украинских военных не соответствуют действительности. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск хоть в какой-то части (под украинским контролем. — РБК), — абсолютно нет», — сказал Пушилин.

Он отметил, что украинские войска пытаются улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но российские военнослужащие это пресекают. Он назвал обстановку на этом направлении «стабильно сложной, но контролируемой». Украинские войска постоянно пытаются «продавить как фланги, так и непосредственно совершают обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», отметил Пушилин.

Минобороны объявило о контроле над Бахмутом в конце мая. 1 июня Пушилин говорил, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении на бахмутском направлении. В Минобороны заявили, что отразили атаки и не допустили продвижения украинских сил.

Теги
ДНР Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине Украина ВСУ
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