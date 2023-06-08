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Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ в Запорожской области

Минобороны: российские силы помешали прорыву ВСУ у Новодаровки в Запорожской области
Украинские военные пытались прорваться в районе села Новодаровка в Запорожской области, но российские силы ввели в бой в этом районе бронегруппу на БМП-2 и «успешно поразили технику и живую силу ВСУ», заявили в Минобороны

Российская группировка «Восток» помешала Вооруженным силам Украины прорваться в районе села Новодаровка в Запорожской области, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, в указанном районе в бой была введена бронегруппа на БМП-2, которая «успешно поразила технику и живую силу ВСУ».

«Благодаря решительным действиям [командира мотострелковой роты] капитана [Рустама] Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа», — сообщил Чехов.

Село Новодаровка расположено в Гуляйпольском районе Запорожской области.

В ночь на 8 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой (эти села находятся примерно в 70 км от Новодаровки). По его словам, украинские военные вели огонь из артиллерии и танков, российские силы отвечали с помощью артиллерии и авиации Воздушно-космических сил.

Минобороны России объявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении в ночь на 5 июня. В ведомстве сообщили, что Киев тогда не достиг целей и наступление было сорвано.

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В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». В частности, она назвала эпицентром боевых действий бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». О продвижении на этом направлении говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ в Запорожской области
Минобороны сообщило о предотвращении прорыва ВСУ в Запорожской области

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Минобороны ВСУ Запорожская область наступление
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