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Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на участке в Запорожье

Рогов: танковая группа ВСУ пошла в наступление между Малой Токмачкой и Новоданиловкой
Украинские военные начали наступление между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, сообщил член совета запорожской администрации. По его словам, сейчас идет «бой высокой интенсивности»

Танковая группа ВСУ начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, сейчас идет «бой высокой интенсивности».

«Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей», — написал он.

Ответный огонь ведут российские артиллеристы и авиация ВКС.

В ночь на 5 июня Минобороны России объявило о начале крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Целью ведомство назвало прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинских военных, участке. ВСУ не добились успеха, утверждали там.

В ночь на 6 июня министерство заявило, что в течение предыдущего дня украинские войска продолжили наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южно-донецкого направления. Однако «в результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток» они были остановлены.

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Днем 6 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения. Потери Киева за три дня боевых действий составили до 3,7 тыс. человек, а также 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета, сказал он. Со стороны ВС России были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». Президент Владимир Зеленский сообщал о продвижении на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин называл ситуацию там сложной, но контролируемой. Накануне cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев еще не переходил в контрнаступление. По его словам, когда это произойдет, «все об этом узнают».

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Рогов наступление Запорожская область ВСУ
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