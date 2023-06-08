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Пушилин сообщил о попытках ВСУ «проломить линию обороны» в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ «проломить линию обороны»

Украинские военные пытались «проломить линию обороны» в Донецкой народной республике, но атаки были отбиты российскими силами, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты.

«Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что в принципе дало возможность сейчас достаточно успешно, по моему глубокому убеждению, отразить действия противника», — сказал Пушилин, добавив, что было уничтожено большое количество Leopard.

5 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении на бахмутском направлении (российское название Бахмута — Артемовск). До этого Пушилин сообщал о попытках ВСУ отбить Артемовск и описывал ситуацию на флангах близ города как «очень тяжелую, но контролируемую».

На следующий день Минобороны России отчиталось об отражении четырех попыток наступления украинских войск близ Артемовска.

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Денис Пушилин ДНР ВСУ
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