Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:39
Morgan Stanley спрогнозировал летнее падение рынка акций Европы на 10% Инвестиции, 13:35
ВСУ нанесли удар британскими ракетами после разрушения Каховской ГЭС Политика, 13:34
Гладков сообщил о 491 прилете в Шебекинском округе за сутки Политика, 13:31
Эволюция: какие технологические решения есть для финансового рынка РБК Events, 13:29
Запорожская АЭС отчиталась об охлаждении реактора после обрушения плотины Политика, 13:24
Правкомиссия одобрила проект о трате маткапитала на ремонт таунхаусов Недвижимость, 13:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:18
Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard Политика, 13:17
Продажи новых автомобилей в России выросли на 112% Авто, 13:15
Какие виды перепланировок запрещено делать в квартире Недвижимость, 13:13
Кремль назвал разрушение плотины Каховской ГЭС диверсией Политика, 13:09
$1 млрд в день: почему солнечная энергетика обгоняет нефтяную Pro, 13:06
Монахам УПЦ дали три дня на уход из Киево-Печерской лавры Общество, 13:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard

Пушилин: ВСУ расстреляли танк Leopard, чтобы он не попал к российским военным
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Украинские военные уничтожили подбитый российскими силами танк Leopard в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это произошло во время боев на севере ДНР около десяти дней назад, когда ВСУ предприняли попытку прорыва с использованием танка Leopard.

«Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад», — рассказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Российская сторона хотела забрать танк «для изучения», но украинские войска решили его уничтожить, чтобы «не допустить попадание танка к нашим подразделениям», пояснил врио главы ДНР.

О том, что на фронте в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard, сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сказали, что Киев не достиг целей и наступление было сорвано. В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях.

Читайте на РБК Pro
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России

Украина получает танки Leopard от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие.

Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard
Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard

Теги
Денис Пушилин Украина ВСУ танки танк Leopard
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ
Политика
Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard
Политика
NOS узнала о планах Нидерландов закупить десятки Leopard 1 для ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter