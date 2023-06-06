Пушилин заявил, что ВСУ уничтожили подбитый российскими войсками Leopard

Пушилин: ВСУ расстреляли танк Leopard, чтобы он не попал к российским военным

Танк Leopard (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Украинские военные уничтожили подбитый российскими силами танк Leopard в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это произошло во время боев на севере ДНР около десяти дней назад, когда ВСУ предприняли попытку прорыва с использованием танка Leopard.

«Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад», — рассказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Российская сторона хотела забрать танк «для изучения», но украинские войска решили его уничтожить, чтобы «не допустить попадание танка к нашим подразделениям», пояснил врио главы ДНР.

О том, что на фронте в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard, сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сказали, что Киев не достиг целей и наступление было сорвано. В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях.

Украина получает танки Leopard от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие.