Рогов назвал потери ВСУ в Запорожской области за сутки

Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли не менее восьми танков в районе сел Лобковое и Жеребянки в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Количество погибших и раненых среди украинских военных, по его словам, составило около 120 человек.

Бои в районе населенных пунктов Пятихатки и Лобковое, по его словам, велись с утра 7 июня. «Наши бойцы используя преимущество местности и маневренность обороны, запустили противника на технике (до четырех боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета. — РБК) и артиллерии», — рассказывал Рогов, уточнив, что одной машине ВСУ удалось уйти, остальные были уничтожены.

Потери среди украинских военных, по его словам, составили 15 человек, после чего ВСУ «отошли на исходные позиции».

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