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Рогов назвал потери ВСУ в Запорожской области за сутки

Рогов: ВСУ в Запорожской области за сутки потеряли около 120 человек и восемь танков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли не менее восьми танков в районе сел Лобковое и Жеребянки в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Количество погибших и раненых среди украинских военных, по его словам, составило около 120 человек.

Бои в районе населенных пунктов Пятихатки и Лобковое, по его словам, велись с утра 7 июня. «Наши бойцы используя преимущество местности и маневренность обороны, запустили противника на технике (до четырех боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета. — РБК) и артиллерии», — рассказывал Рогов, уточнив, что одной машине ВСУ удалось уйти, остальные были уничтожены.

Потери среди украинских военных, по его словам, составили 15 человек, после чего ВСУ «отошли на исходные позиции».

Материал дополняется

Теги
Запорожская область Владимир Рогов ВСУ танки
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