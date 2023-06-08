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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо назвал число эвакуированных из зон затопления после разрушения ГЭС

Сальдо: из затопленных после разрушения Каховской ГЭС районов эвакуировали 4 тыс. человек

Более 4 тыс. человек эвакуировали из районов подконтрольной России части Херсонской области, которые были затоплены после обрушения Каховской ГЭС, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, эвакуированных размещают в ПВР (пункты временного размещения), им также планируют выплатить компенсации за пострадавшее жилье. «Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения», — заявил Сальдо.

Он уточнил, что сейчас в наличии около полусотни пунктов почти на 3 тыс. мест, а также есть резерв еще на 5,5 тыс. мест. «В случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы», — добавил врио главы Херсонской области.

Обрушение плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области произошло утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый берег находится под контролем российских сил, правый — под контролем украинских). Обе стороны объявили эвакуацию местных жителей.

На подконтрольной России территории затопило 35 населенных пунктов, в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил Сальдо. Украинские власти сообщали об эвакуации около 1,5 тыс. человек из прибрежной зоны, большинство из района Корабел в Херсоне. Данных о погибших и пострадавших нет, но, по словам мэра Новой Каховки, не менее семи человек пропали без вести.

Сальдо назвал число эвакуированных из зон затопления после разрушения ГЭС
Сальдо назвал число эвакуированных из зон затопления после разрушения ГЭС

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