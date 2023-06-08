Сальдо назвал число эвакуированных из зон затопления после разрушения ГЭС

Более 4 тыс. человек эвакуировали из районов подконтрольной России части Херсонской области, которые были затоплены после обрушения Каховской ГЭС, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, эвакуированных размещают в ПВР (пункты временного размещения), им также планируют выплатить компенсации за пострадавшее жилье. «Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения», — заявил Сальдо.

Он уточнил, что сейчас в наличии около полусотни пунктов почти на 3 тыс. мест, а также есть резерв еще на 5,5 тыс. мест. «В случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы», — добавил врио главы Херсонской области.

Обрушение плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области произошло утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый берег находится под контролем российских сил, правый — под контролем украинских). Обе стороны объявили эвакуацию местных жителей.

На подконтрольной России территории затопило 35 населенных пунктов, в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил Сальдо. Украинские власти сообщали об эвакуации около 1,5 тыс. человек из прибрежной зоны, большинство из района Корабел в Херсоне. Данных о погибших и пострадавших нет, но, по словам мэра Новой Каховки, не менее семи человек пропали без вести.