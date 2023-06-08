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Очевидцы рассказали о первых сутках после затопления в Херсонской области

Очевидцы потопа в Херсонской области и их родственники заявили РБК о нехватке лодок для эвакуации. Они пожаловались, что сильно затоплены города Алешки и Голая Пристань
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Жилые дома затоплены в городах Алешки и Голая Пристань, вода прибывает в село Казачьи Лагери, зато отдельные районы города Новая Каховка бедствие не затронуло, рассказали РБК жители Херсонской области и их родственники. Некоторые пожаловались на трудности с эвакуацией.

Житель района Сокол в Новой Каховке сообщил, что пока воды там нет, но, по прогнозам, она может подняться и он планирует уехать. По его словам, эвакуацию «словить» трудно: «Звонили по номеру, указанному в официальном Telegram [администрации], сообщали, что автобусы должны подъехать. На указанном месте, у магазина, час ждали автобус, но он так и не приехал».

«Гопри [город Голая пристань] утоплены на 90%. Остались сухими только автопарк и 1-я школа, все остальное затоплено. Вода прибывает очень стремительно», — сообщил РБК местный житель Артем. Он пояснил, что вместе с семьей 6 июня уехал к родственникам и вывез детей, а 7 июня вернулся, чтобы забрать вещи, но дом оказался по крышу в воде. По словам Артема, с автобусами для выезда из города проблем нет, — их очень много, однако не хватает лодок. «Организация [эвакуации] очень плохая, лодок просто нет. Люди сами на своих лодках и матрасах выплывают», — утверждает он.

«Сейчас звонила сестра: говорит, что уже три четверти города в воде. Люди не паникуют. Запаслись питьевой водой. Вещи поднимают на чердаки», —рассказала РБК родственница жительницы Голой Пристани Ирина.

Другая женщина, родственники которой находятся в городе, сообщила РБК, что вода прибывает и члены ее семьи ожидают эвакуации: «Люди сидят на крышах. Сейчас там работает МЧС. Говорят, что есть и волонтеры. Улица, где живет мой дядя, сильно затоплена, а связи сейчас с ним нет. Сестра подала заявку на их эвакуацию».

Лодок и спасателей не хватает и в городе Алешки, но вода перестал прибывать, заявила РБК Алена, у которой там живут родственники. «Эвакуация проходит через соцсети, в Telegram люди пишут адрес, и потом лодки забирают людей. Но лодок и спасателей не хватает. Кроме Алешек, топит еще много сел — все, что вдоль Днепра», — уточнила она.

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«Сам я нахожусь в Крыму. Сегодня связывался с родственниками в Алешках, говорят, воды много, до трех метров, сидят на чердаках», — сообщил РБК родственник жителей Алешек.

Вода сильно прибывает в селе Казачьи Лагери, рассказал РБК житель Херсонской области, у которого в этом селе живет мать. «У мамы затопило гараж, дом пока нет — она на втором этаже. Желающие из села эвакуируются, мама не хочет, говорит, обстрелы пережила, а воду уж переживет тем более», — сказал он.

Затопление населенных пунктов вдоль Днепра в Херсонской области началось после разрушения плотины Каховской ГЭС, произошедшего утром 6 июня. По обеим сторонам реки (левую контролирует Россия, правую — Украина) объявлена эвакуация. 

Президент Владимир Путин обвинил в разрушении плотины Киев, назвав это варварской акцией. МИД России счел произошедшее терактом, спланированным в рамках украинского контрнаступления. СК возбудил уголовное дело. 

Президент Украины Владимир Зеленский, а также ЕС и Великобритания возложили ответственность за разрушение плотины ГЭС на российскую сторону.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Каховская ГЭС затопление Херсонская область эвакуация Военная операция на Украине
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