Путин обсудил с саудовским принцем кооперацию в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди обсуждаемых вопросов были меры по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей и реализации совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики.

«Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть», — сообщили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор глав обоих государств состоялся 21 апреля. Тогда они вновь обсуждали координацию в рамках ОПЕК+, а также перспективы сотрудничества Саудовской Аравии с БРИКС.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки. В начале апреля текущего года они продлили добровольное сокращение нефтедобычи — Россия и Саудовская Аравия решили сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая до конца года. Всего сокращение добычи топлива должно составить 1,66 млн барр. в сутки.

Однако в мае The Wall Street Journal узнала, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, выразила России недовольство из-за того, что та, по мнению королевства, не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти. Российский вице-премьер Александр Новак не раз говорил, что Москва соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти».

В итоге 4 июня страны ОПЕК+ по итогам заседания в Вене утвердили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. Квота России на следующий год в рамках ОПЕК+ составит 9,8 млн барр. в сутки, Саудовской Аравии — 10,5 млн барр. в сутки. Также Россия продлит добровольное сокращение на 500 тыс. барр. в сутки до конца декабря следующего года, сообщил Новак. Он также утверждал, что у Москвы и Эр-Рияда не было разногласий по этим вопросам.