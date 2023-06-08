Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии причин для паники из-за разрушения ГЭС Политика, 00:54
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 00:50
Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» Политика, 00:39
Путин обсудил с саудовским принцем кооперацию в рамках ОПЕК+ Политика, 00:38
Очевидцы рассказали о первых сутках после затопления в Херсонской области Политика, 00:36
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций Спорт, 00:15
Невозможно отказаться. Кто из звезд футбола переедет в Саудовскую Аравию Спорт, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам Бизнес, 00:01
Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2022 году выросла на 4% Бизнес, 00:00
ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний Финансы, 00:00
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 00:00
Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России Экономика, 07 июн, 23:56
Власти Харьковской области сообщили о взрывах в Чугуевском районе Политика, 07 июн, 23:46
Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС Политика, 07 июн, 22:54
Политика ,  
0 

Путин обсудил с саудовским принцем кооперацию в рамках ОПЕК+

Президент Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди обсуждаемых вопросов были меры по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей и реализации совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики.

«Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть», — сообщили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор глав обоих государств состоялся 21 апреля. Тогда они вновь обсуждали координацию в рамках ОПЕК+, а также перспективы сотрудничества Саудовской Аравии с БРИКС.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки. В начале апреля текущего года они продлили добровольное сокращение нефтедобычи — Россия и Саудовская Аравия решили сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая до конца года. Всего сокращение добычи топлива должно составить 1,66 млн барр. в сутки.

Однако в мае The Wall Street Journal узнала, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, выразила России недовольство из-за того, что та, по мнению королевства, не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти. Российский вице-премьер Александр Новак не раз говорил, что Москва соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти».

Читайте на РБК Pro
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России
Клиент ведет себя ужасно. Когда дороже его сохранить, чем потерять
Как запустить, развить и выгодно продать бизнес — лекция профессора МВА
Дешевое сырье и хитрые поставщики: что нужно знать о бизнесе в Киргизии

В итоге 4 июня страны ОПЕК+ по итогам заседания в Вене утвердили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. Квота России на следующий год в рамках ОПЕК+ составит 9,8 млн барр. в сутки, Саудовской Аравии — 10,5 млн барр. в сутки. Также Россия продлит добровольное сокращение на 500 тыс. барр. в сутки до конца декабря следующего года, сообщил Новак. Он также утверждал, что у Москвы и Эр-Рияда не было разногласий по этим вопросам.

Теги
Персоны
Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман ОПЕК+
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Reuters узнал, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи еще на 1 млн барр.
Бизнес
ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg
Экономика
МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter