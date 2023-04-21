Владимир Путин обсудил по телефону с саудовским принцем координацию в формате ОПЕК+

Путин и саудовский принц обсудили координацию в формате ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, он прошел в дружественном ключе. Об этом сообщил Кремль.

«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях», — говорится в сообщении.

Путин и наследный принц выразили удовлетворение тем, как идет координация в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового нефтяного рынка, также обсуждались перспективы сотрудничества Саудовской Аравии с БРИКС. Собеседники условились наращивать контакты по конкретным направлением сотрудничества.

В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с квотами на август 2022 года. Это необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, пояснял вице-премьер Александр Новак.



