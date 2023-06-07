Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антея»

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Министр проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Шойгу отметил, что продукция «Алмаз-Антея» «востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции».

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил министру, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика.

«Алмаз-Антей» выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и другие. В Минобороны заявили, что они «показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника».

В середине апреля Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Калужской и Тульской областях. В частности, министр проверил автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

6 апреля Шойгу посетил предприятия ОПК Нижегородской области. Он проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где выпускают бронетранспортеры различных модификаций и бронеавтомобили «Тигр».