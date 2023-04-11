Шойгу проверил, как в Тульской области выполняют гособоронзаказ

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны России)

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области и проверил выполнение ими государственного оборонного заказа, сообщили в Минобороны.

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Шойгу проинспектировал цеха предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по производству реактивных снарядов, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

После этого министр провел совещание с губернатором области Алексеем Дюминым, руководителями предприятий и профильными органами военного управления. Шойгу заверил, что при возникновении проблемных вопросов исполнения гособоронзаказа в Минобороны готовы «активно включаться в работу для их оперативного разрешения».

6 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК Нижегородской области. Министр проинспектировал предприятия, выпускающие боеприпасы различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные средства поражения. В частности, Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод, где выпускают бронетранспортеры различных модификаций и бронеавтомобили «Тигр».