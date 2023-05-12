«Ангстрем» передали под управление по указу Путина о гособоронзаказе

Управление НПО «Ангстрем» перешло от компании Леонида Реймана к структуре «Ростеха». Решение не предусматривает изъятия активов, но возобновление прав акционеров должно происходить по решению Минпромторга

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Управление предприятием по производству средств радиосвязи специального назначения НПО «Ангстрем» перешло к Объединенной приборостроительной корпорации, рассказали РБК несколько источников РБК на ИТ-рынке и в правительстве. Информация подтверждается в базе данных Rusprofile, соответствующее изменение произошло 8 мая.

Возможность остановить права акционеров и полномочия органов управления предприятия, поставляющего продукцию по гособоронзаказу при срыве поставок, была введена указом президента России в марте этого года. Предполагалось, что она будет действовать при военном положении, которое сейчас введено на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Управлением займется дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. Это вынужденная мера, которая носит временный характер. «Ростеху» поставлена задача — помочь коллегам грамотно выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа», — говорит один из собеседников РБК. Он напомнил, что несколько лет назад государство ставило подобные задачи перед «Ростехом» при проведении антикризисных мероприятий на «Уралвагонзаводе» и «Курганмашзаводе». «Сейчас эти активы успешно работают, поставляют технику для специальной военной операции. В случае с НПО «Ангстрем» задача сложнее, ситуация и острота вопроса другая, так как времени нет, эффект нужен здесь и сейчас», — рассказал этот собеседник.

Передача под управление вводится временно, речь не идет об изъятии активов, говорит РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств: «Основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа».

По словам другого собеседника РБК, причиной срыва гособононзаказа НПО «Ангстрем» «стала нехватка комплектующих», а модель внешнего управления «будет использоваться для конкурентной борьбы» по причине того, что нынешние поставщики армии «не справились с выполнением задач по обеспечению войск системами связи».

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минпромторг.

Чем занимается НПО «Ангстрем»

До начале 2018 года НПО «Ангстрем» принадлежало «Группе «Ангстрем» Леонида Реймана, а затем последняя была присоединена к принадлежащей ему же «Альтернативе капитал». Рейман с 1999 по 2008 годы занимал пост главы Государственного комитета по телекоммуникациям, а после его преобразования — Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). В 2008-2010 годах он был советником президента Дмитрия Медведева, после чего ушел заниматься бизнесом. Помимо НПО «Ангстрем» ему косвенно принадлежала доля (ее размер не раскрывался) в зеленоградском заводе АО «Ангстрем», а также компания «Ангстрем-Т», которая с конца 2000-х планировала построить завод по производству микроэлектроники, и ряд др. активов. Сейчас АО «Ангстрем» входит с ГК «Элемент» — совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система», а «Ангстрем-Т» с перешел под контроль госкорпорации «ВЭБ.РФ» из-за долга в размере 815 млн евро, и в 2019 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом.

НПО «Ангстрем» специализируется на разработке и создании средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначений. В частности, предприятие производит портативные радиостанции «Азарт», которые предназначены для обеспечения помехо- и разведзащищённой засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления. В 2021 году на форуме «Армия» было представлено второе поколение этой радиостанции.

В конце 2022 года в реестре отечественного ПО была зарегистрирована разработанная НПО «Ангстрем» операционная система РОСА «НИКЕЛЬ». Согласно документации, она должна быть пригодна для использования в органах военного управления, министерствах и ведомствах, госорганах, а также на предприятиях промышленности, обрабатывающих информацию, содержащую гостайну с грифом не выше «совершенно секретно» включительно.

При этом в середине прошлого года источники РБК рассказывали, что еще одна компания Реймана «НТЦ ИТ Роса» работает над операционной системой для мобильных устройств, которую планировали продвигать среди военных.

Связаться с Леонидом Рейманом не удалось.