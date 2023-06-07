«Алмаз — Антей» пообещал Шойгу вдвое ускорить выпуск систем ПВО

Шойгу призвал синхронизировать ввод в строй новых мощностей для ускорения производства. В марте он заявил, что нужно удвоить выпуск ракет. Глава НАТО ранее отметил, что конфликт на Украине стал «битвой логистики»

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Программы расширения производства на концерне воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», которые уже реализуются, позволят в два раза нарастить выпуск комплексов ПВО, заявил гендиректор Ян Новиков министру обороны Сергею Шойгу, посетившему производство.



Шойгу потребовал сократить сроки ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей за счет совмещения монтажа оборудования и пусконаладочных работ. «Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж, и тут же идет наладка следующего», — пояснил он.

Новиков отчитался о сдаче продукции с опережением графика.

«Алмаз — Антей» выпускает комплексы ПВО С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и другие.

В марте Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет, эту задачу он назвал главной.

Руководство НАТО, государства — члены которого поставляют вооружение Украине, отмечало крайнюю важность достаточного выпуска оружия. «Теперь это война на истощение, а война на истощение превращается в битву логистики, а затем и производства», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, в конфликте ведется «логистическая гонка».