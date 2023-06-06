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ЕСПЧ присудил Навальному €40 тыс. из-за вопросов к делу об отравлении

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному €40 тыс. за отказ расследовать отравление
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Московский городской суд)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить оппозиционеру Алексею Навальному €40 тыс. за отказ должным образом расследовать попытку его отравления. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ пришел к выводу, что проведенное российскими властями расследование «не было открыто для контроля» и «не предусматривало права жертвы участвовать в разбирательстве». Кроме того, в его ходе «не были изучены обвинения в возможном политическом мотиве покушения на убийство, а также в возможной причастности государственных служащих».

Суд установил, что российское государство было обязано провести «эффективное расследование» случившегося, так как существовала реальная угроза жизни Навального. Российские власти отмечали, что было проведено предварительное расследование, но в суде возразили, что оно не могло привести к наказанию виновных.

Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году после решения покинуть Совет Европы. Страна отказалась выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет срочно посадили в Омске, политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Германию на лечение в берлинской клинике «Шарите».

Немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Военная лаборатория Германии вскоре подтвердила наличие в организме оппозиционера следов отравления ядом из группы «Новичок», с этим согласились ученые в Швеции и Франции. CNN в декабре того же года опубликовал расследование, в котором говорилось, что к покушению на оппозиционера могли быть причастны восемь человек, которых телеканал назвал сотрудниками ФСБ.

В ФСБ причастность к отравлению Навального отвергли, а МИД назвал покушение «спланированной провокацией западных стран». Кремль счел обвинения в отравлении ложью и «пустым шумом».

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МВД отказало в возбуждении дела по факту предполагаемого отравления. 2-й Западный окружной военный суд признал это решение законным.

В январе 2021 года, сразу после возвращения в Россию, Навальный был арестован. По версии ФСИН, он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (что обязан был выполнять как осужденный условно по делу «Ив Роше»), в том числе в течение того времени, что был в Германии. Суд отправил Навального в колонию, а после приговора в марте 2022 года по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима. Новый приговор — девять лет строгого режима — включает и наказание по делу «Ив Роше».

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