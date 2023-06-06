В Новой Каховке после разрушения плотины ГЭС нескольким жителям понадобилась помощь врачей

В Новой Каховке после ЧП на плотине несколько человек попали в больницу

Новая Каховка (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Некоторым жителям Новой Каховки после разрушения плотины на Каховской ГЭС понадобилась медицинская помощь, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Его слова приводит ТАСС.

«Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь», — сказал он. Леонтьев добавил, что всех людей из подтопленных районов города эвакуировали.

МЧС направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий аварии и оказания помощи населению.

Разрушение плотины на ГЭС произошло утром 6 июня. По словам Леонтьева, на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева).

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ.