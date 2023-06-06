В Новой Каховке после ЧП на плотине несколько человек попали в больницу
Некоторым жителям Новой Каховки после разрушения плотины на Каховской ГЭС понадобилась медицинская помощь, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Его слова приводит ТАСС.
«Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь», — сказал он. Леонтьев добавил, что всех людей из подтопленных районов города эвакуировали.
МЧС направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий аварии и оказания помощи населению.
Разрушение плотины на ГЭС произошло утром 6 июня. По словам Леонтьева, на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева).
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ.