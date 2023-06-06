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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Эксперты оценили влияние разрушения Каховской ГЭС на ход боевых действий

Лямин: из-за разрушения Каховской ГЭС затопило острова, откуда ВСУ проводило диверсии
Из-за разрушения на Каховской ГЭС могут оказаться подтоплены территории, которые использовали как российские, так и украинские силы, считают эксперты. Они отметили, что из-за случившегося форсирование Днепра пока стало невозможным
Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Разрушение плотины на Каховской ГЭС может повлиять на обе стороны конфликта, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, на каком уровне стабилизируется подъем воды, сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Пока слишком мало информации, чтобы точно сказать. Теоретически произошедшее может привести, с одной стороны, к подтоплению некоторой части наших оборонительных позиций», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. При этом нужно учитывать, что по тем спутниковым снимкам, которые публиковали на Западе, у российских войск там выстроенные оборонительные сооружения для глубокой эшелонированной обороны, отметил он.

С другой стороны, продолжил эксперт, могут быть полностью затоплены или сильно подтоплены речные острова, которые находятся ниже плотины. Их украинские силы ранее уже использовали для вылазок диверсионно-разведывательных групп и «могли использовать для накопления сил при попытке осуществления какой-либо крупной операции по форсированию Днепра», считает он. «Но повторюсь, что тут многое еще неясно, так как зависит от того, на каком уровне стабилизируется уровень воды в Днепре выше и ниже плотины Каховской ГЭС», — отметил Лямин.

О том, что разрушение плотины Каховской ГЭС, «очевидно, может повлиять в обе стороны», говорит и военный эксперт Александр Храмчихин. «Очень высокая вероятность, что могут быть снесены оборонительные сооружения с обеих сторон: российской и украинской. При этом в ближайшее время форсирование Днепра становится невозможным, потому что он станет гораздо шире, а потом — не знаю. Вода сойдет рано или поздно, но что дальше будет — сложно сказать», — сказал он РБК.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в результате происшествия было разрушено помещение, которое занимали российские военные, обеспечивавшие охрану. Ранее «их обстреливали из крупнокалиберных снайперских винтовок», говорит эксперт.

«ВСУ осуществляет наступление, что касается наших оборонительных сооружений, у меня нет никакой информации, в каком они состоянии. Я не думаю, что вода сейчас на них повлияла», — добавил он.

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Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня. Сама дамба Каховского водохранилища цела. В результате разрушений начался неконтролируемый сброс воды, под угрозой затопления оказались десятки прибрежных населенных пунктов как на правом (контролируется Киевом), так и на левом (контролируется Москвой) берегу Днепра. Жителей начали эвакуировать.

Эксперты оценили влияние разрушения Каховской ГЭС на ход боевых действий
Эксперты оценили влияние разрушения Каховской ГЭС на ход боевых действий

В администрации Херсонской области заявили, что плотина была разрушена из-за ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Кремль обвинил Киев в диверсии. СК завел уголовное дело о теракте.

Украина обвинения в причастности к случившемуся отвергла, обвинив в произошедшем Россию. Из-за разрушения плотины Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН.

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Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Виктория Полякова Виктория Полякова
Каховская ГЭС плотина Военная операция на Украине
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