Группировка «Восток» уничтожила 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении

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Российская группировка «Восток» пресекла попытку украинских военных перейти в наступление на южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков ВСУ и несколько БМП и бронеавтомобилей, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает «РИА Новости».

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — сказал Чехов.

Поселок Привольное расположен в Волновахском районе ДНР, село Нескучное — в Великоновоселковском районе ДНР, село Новодаровка — в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Кроме того, российские силы уничтожили три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе села Ольговское (Запорожская область) и пресекли попытку ВСУ провести разведку боем севернее поселка Никольское (ДНР), добавил Чехов.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сообщили, что Киев не достиг целей, наступление сорвано.

В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях. Основные бои идут на бахмутском направлении.

Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский позже рассказал, что в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard. В Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.