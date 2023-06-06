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Группировка «Восток» уничтожила 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: российские силы пресекли попытку наступления ВСУ и уничтожили 17 танков
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Российская группировка «Восток» пресекла попытку украинских военных перейти в наступление на южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков ВСУ и несколько БМП и бронеавтомобилей, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает «РИА Новости».

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — сказал Чехов.

Поселок Привольное расположен в Волновахском районе ДНР, село Нескучное — в Великоновоселковском районе ДНР, село Новодаровка — в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Кроме того, российские силы уничтожили три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе села Ольговское (Запорожская область) и пресекли попытку ВСУ провести разведку боем севернее поселка Никольское (ДНР), добавил Чехов.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сообщили, что Киев не достиг целей, наступление сорвано.

В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях. Основные бои идут на бахмутском направлении.

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Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский позже рассказал, что в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard. В Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

Группировка «Восток» уничтожила 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Группировка «Восток» уничтожила 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении

Теги
Минобороны танки наступление Украина ВСУ
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