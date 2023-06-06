В Новой Каховке назвали сроки схода воды после разрушения ГЭС

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Вода после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС может сойти из районов подтопления через два-три дня, сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Топит дачные поселки и Цюрупинск (украинское название — Алешки. — РБК) с Голой пристанью. Максимальный подъем воды — 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару-тройку дней», — говорится в сообщении.

Ранее власти подконтрольной России части Херсонской области сообщали, что в зоне риска подтопления находятся 14 населенных пунктов на левом берегу Днепра, всего там проживают около 22 тыс. человек. Позже началась эвакуация жителей около 300 домов в Новой Каховке.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела. После этого из Каховского водохранилища начался нерегулируемый сброс воды. Источник ТАСС сообщает, что обрушение ГЭС продолжается, уже разрушено 14 из 28 пролетов.

Украинские власти тоже объявили эвакуацию для жителей правого берега. Глава херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затопило восемь населенных пунктов и один микрорайон. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, также есть угроза затопления 80 населенных пунктов.