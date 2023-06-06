ТАСС узнал, что обрушение плотины Каховской ГЭС продолжается

Разрушены 14 из 28 пролетов плотины Каховской ГЭС, сообщил ТАСС. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция восстановлению не подлежит

Фото: пресс-служба НАЭК «Энергоатом» / Reuters

Плотина Каховской ГЭС продолжает обрушаться, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается», — сказал источник агентства.

Из-за угрозы затопления в Новой Каховке началась эвакуация. Мэр Владимир Леонтьев сообщил, что «город продолжает подвергаться ракетным обстрелам».

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. ВСУ заявили, что плотину подорвали российские силы. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев эту информацию опроверг и заявил, что разрушение произошло в результате «последовательных ударов по ГЭС» со стороны украинских сил в течение «длительного периода времени». «А сейчас, видимо, мощь не выдержала вот этих ночных ударов», — заявил он.

И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению. Власти обеих сторон (Киев контролирует левый берег, Москва — правый) объявили об эвакуации жителей прибрежных территорий Херсона и близлежащих сел.