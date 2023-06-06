Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС

Мэр Новой Каховки: после частичного разрушения ГЭС могут быть проблемы с водой в Крыму

Из-за частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым, заявил мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев.

«Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал Леонтьев, отметив, что электроэнергия, которую вырабатывает ГЭС, есть.

Video

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт (6х55,8 МВт). Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате обстрелов. По его словам, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела. Эвакуация местных жителей пока не требуется, отмечал он. При этом в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, говорил мэр.

Материал дополняется