Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Зеленский созвал заседание СНБО после разрушения Каховской ГЭС Политика, 09:19
Херсонские власти сообщили о 22 тыс. жителей в зоне риска подтопления Политика, 09:17
Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео Политика, 09:04
Как изменились цены на популярные автомобили за год. Сравнение и таблица Авто, 09:00
Букет мер: как производители цветов перестраивают свой бизнес Дискуссионный клуб, 09:00
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей Pro, 08:57
МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС Политика, 08:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти призвали жителей Приднепровья быть готовыми к эвакуации Политика, 08:43
Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта Политика, 08:39
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 08:37
Рай для сверхбогатых: почему инвесторы переезжают в Пуэрто-Рико Pro, 08:33
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:31
Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС Политика, 08:22
Впервые в истории три россиянина войдут в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 08:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС

Мэр Новой Каховки: после частичного разрушения ГЭС могут быть проблемы с водой в Крыму

Из-за частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым, заявил мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев.

«Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал Леонтьев, отметив, что электроэнергия, которую вырабатывает ГЭС, есть.

Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС
Video

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт (6х55,8 МВт). Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате обстрелов. По его словам, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела. Эвакуация местных жителей пока не требуется, отмечал он. При этом в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, говорил мэр.

Материал дополняется

Теги
Новая Каховка Херсонская область Крым Каховская ГЭС
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter