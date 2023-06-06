Приговор экс-меру Екатеринбурга Ройзману вступил в силу

Приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) вступил в силу во вторник. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

«[6 июня] приговор вступает в законную силу, [апелляционные жалобы] на него не поступали», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, с Ройзмана снят запрет определенных действий, действовавший до вступления в силу приговора. Согласно этой мере пресечения он не мог пользоваться интернетом, использовать средства связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

11 мая суд в Екатеринбурге признал Ройзмана виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и обязал его выплатить штраф в 260 тыс. руб. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор», — сказал экс-мэр. Он заявил, что обжаловать назначенный ему штраф не планирует.

Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда прошли обыски. По данным полиции, экс-мэр опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».



В марте прошлого года в отношении Ройзмана было составлено три протокола об административном нарушении. Во всех трех случаях его обвинили по ст. 20.3.3 КоАП (предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Тогда говорилось, что дискредитация Российской армии была допущена в публикации в Twitter и видеоролике. Ройзман вину не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России.