Приговор экс-меру Екатеринбурга Ройзману вступил в силу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Мэр Новой Каховки назвал бредом сообщения о подрыве Каховской ГЭС Политика, 06:14
FT узнала о возражениях Франции против открытия офиса НАТО в Японии Политика, 06:09
На губернаторских выборах впервые за шесть лет не будет самовыдвиженцев Политика, 06:00
Кеннеди-младший оценил потери ВСУ в 350 тыс. человек Политика, 05:44
В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ и уничтожении 17 танков Политика, 05:26
Кличко заявил о стремлении глав районов Киева «создать хаос» Политика, 04:55
Приговор экс-меру Екатеринбурга Ройзману вступил в силу Политика, 04:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Внучка королевы Елизаветы II родила второго ребенка Общество, 04:25
Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции Бизнес, 04:00
SMH узнала о планах Австралии поставить Украине бронемашины Hawkei Политика, 03:55
В Дании заявили, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире Политика, 03:04
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:01
AP уточнило причину смерти экс-агента ФБР Ханссена Политика, 02:57
ТАСС узнал о переговорах Индонезии и России по мирному плану по Украине Политика, 02:36
Политика ,  
0 

Приговор экс-меру Екатеринбурга Ройзману вступил в силу

Приговор по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана вступил в силу

Приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) вступил в силу во вторник. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

«[6 июня] приговор вступает в законную силу, [апелляционные жалобы] на него не поступали», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, с Ройзмана снят запрет определенных действий, действовавший до вступления в силу приговора. Согласно этой мере пресечения он не мог пользоваться интернетом, использовать средства связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

11 мая суд в Екатеринбурге признал Ройзмана виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и обязал его выплатить штраф в 260 тыс. руб. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор», — сказал экс-мэр. Он заявил, что обжаловать назначенный ему штраф не планирует.

Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда прошли обыски. По данным полиции, экс-мэр опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

В марте прошлого года в отношении Ройзмана было составлено три протокола об административном нарушении. Во всех трех случаях его обвинили по ст. 20.3.3 КоАП (предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Тогда говорилось, что дискредитация Российской армии была допущена в публикации в Twitter и видеоролике. Ройзман вину не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России.

Теги
Евгений Ройзман Екатеринбург дискредитация армии уголовное дело
Материалы по теме
Ройзман посчитал назначенный ему штраф оправдательным приговором
Политика
Алла Пугачева и Наина Ельцина направили характеристики на Ройзмана
Политика
Ройзмана выпустили из СИЗО после ареста на 14 суток
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter