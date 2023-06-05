Российские военные взяли в плен пятерых наступавших в ДНР бойцов ВСУ

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Во время попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении российские подразделения взяли в плен пятерых украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

По данным ведомства, ВСУ пытались прорвать оборону российских сил 4 июня, но в результате «понесли значительные потери». К утру следующего дня противника удалось отбросить на исходные позиции, заявили в ведомстве. Только 31-я механизированная бригада, которая атаковала в районе села Нескучное, потеряла более 250 бойцов, 16 танков и 24 боевые бронированные машины, подсчитали в Минобороны.

«Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», — добавили в министерстве. Там отметили, что российские войска «успешно сдерживают» наступление ВСУ.

Как сообщало Минобороны России, утром 4 июня украинская армия начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Киев задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, говорили в ведомстве.

В министерстве считают, что ВСУ хотели прорвать оборону на наиболее уязвимом, по их версии, участке фронта, но достичь этой цели не удалось.

Украинские власти заявляют о подготовке к крупномасштабному контрнаступлению в течение нескольких месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня сказал, что армия Украины готова и проведет наступление, но сколько оно продлится и какими жертвами обернется — неизвестно. В конце мая он говорил, что сроки наступления утверждены.

Российские военные отслеживают заявления о готовящемся наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военной операции, говорили в Кремле.