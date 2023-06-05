Власти назвали фейком данные о взрыве на железной дороге в Калининграде

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Информация о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде не соответствует действительности, заявил РБК руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он рассказал, что днем 5 июня около 12:30 по местному времени (13:20 мск) местные жители сообщили оперативным службам о взрыве на железнодорожных путях около дома № 205 на проспекте Победы. Граждане утверждали, что после взрыва на этом месте возникло задымление.

Приехавшие по вызову спасатели не обнаружили на железнодорожных путях следов взрыва.

«Повреждений не зафиксировано. Сообщение считаем фейком», — сказал РБК Лысков.

Информацию о взрыве на путях ТАСС опроверг и руководитель пресс-службы Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД) Александр Першин. «У нас такого рода информации нет. Составы следуют по расписанию, от машинистов никакой информации о нарушениях движения не поступало», — сказал собеседник агентства.

О взрыве на железной дороге в Калининграде писал телеграм-канал «112». Он утверждал, что взрыв произошел около станции Брусничная, вблизи исправительной колонии. Повреждения, писал канал, получило железнодорожное полотно. О взрыве сообщала и Baza.

С начала военной спецоперации РЖД и власти российских регионов неоднократно сообщали о попытках устроить диверсии на железных дорогах, а также поджогах релейных шкафов. Совершившим диверсию грозит пожизненное лишение свободы.