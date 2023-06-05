Пушилин заявил, что чеченские военные «серьезно потеснили» ВСУ в Марьинке

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Штурмовые подразделения из Чечни «серьезно потеснили» украинских военных в Марьинке. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений. После того как чеченские подразделения <...> заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника», — сказал Пушилин.

31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа «Ахмат» в район Марьинки. На следующий день командир отряда Апты Алаудинов заявил, что российские военные контролируют около 70% Марьинки. В Минобороны говорили, что «Ахмат» ведет успешные наступательные действия в этом районе.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая Пушилин говорил, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины.