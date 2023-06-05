Песков перенаправил вопрос о наступлении украинских войск к Минобороны

Песков посоветовал с вопросами о контрнаступлении ВСУ обращаться в Минобороны

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Информация о наступлении вооруженных сил Украины связана с ходом специальной военной операции, поэтому за комментариями по этому поводу следует обращаться в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы видели раннее заявление ведомства. Мне нечего добавить», — сказал Песков.

Ночью Минобороны заявило, что украинские войска начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. По данным военного ведомства, целью ВСУ был прорыв обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке, но своей цели Киев не достиг: «В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину».

В Минобороны отметили, что командующий объединенной группировкой войск начальник Генштаба Валерий Герасимов в это время был «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заявил, что страна готова и намерена провести контрнаступление. В конце мая он сообщал, что сроки наступления утверждены. Вашингтон анонсировал начало контрнаступления ВСУ летом.