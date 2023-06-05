Песков перенаправил вопрос о наступлении украинских войск к Минобороны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В Кремле отказались комментировать информацию о наступлении ВСУ Политика, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:27
Ульяновский губернатор сообщил о десятках отравившихся сидром в области Общество, 13:21
Правительство обязало иностранцев согласовывать вылов шримсов-медвежат Экономика, 13:18
На упавшем в США самолете разбилась семья спонсора Трампа Общество, 13:11
В больнице в Коммунарке ложно сработала пожарная система Общество, 13:11
Курс токена LUNC вырос на 22% после разрешения выхода До Квона под залог Крипто, 13:10
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как приручить ИИ: сферы применения в высокотехнологичных отраслях Pro, 13:02
Песков перенаправил вопрос о наступлении украинских войск к Минобороны Политика, 13:00
Картаполов сообщил о 40 попытках взломать его аккаунт в Telegram Политика, 12:59
Минобрнауки разрешило белгородским выпускникам поступать в вузы без ЕГЭ Общество, 12:56
В сборной подтвердили разрешение дочери Тутберидзе выступать за Грузию Спорт, 12:55
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 12:55
Федерация объяснила отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках сборной Спорт, 12:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков перенаправил вопрос о наступлении украинских войск к Минобороны

Песков посоветовал с вопросами о контрнаступлении ВСУ обращаться в Минобороны
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Информация о наступлении вооруженных сил Украины связана с ходом специальной военной операции, поэтому за комментариями по этому поводу следует обращаться в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы видели раннее заявление ведомства. Мне нечего добавить», — сказал Песков.

Ночью Минобороны заявило, что украинские войска начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. По данным военного ведомства, целью ВСУ был прорыв обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке, но своей цели Киев не достиг: «В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину».

В Минобороны отметили, что командующий объединенной группировкой войск начальник Генштаба Валерий Герасимов в это время был «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заявил, что страна готова и намерена провести контрнаступление. В конце мая он сообщал, что сроки наступления утверждены. Вашингтон анонсировал начало контрнаступления ВСУ летом.

Теги
Дмитрий Песков ВСУ контрнаступление Минобороны Украина
Материалы по теме
Кулеба назвал Орбану условие для отказа Украины от контрнаступления
Политика
Зеленский фразой «мы готовы» анонсировал контрнаступление Украины
Политика
США анонсировали контрнаступление Украины летом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter