Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Видео со ссылкой на пресс-службу Минобороны опубликовало «РИА Новости». На кадрах, снятых с БПЛА, показано уничтожение различных образцов бронетехники ВСУ, среди которых боевые машины пехоты и колесные бронемашины

Утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении, которое удалось отбить силами «Восточной» группировки войск, сообщили ранее в Минобороны.

По данным военного ведомства, противник потерял 250 человек, 16 танков, три БМП и 21 боевую бронированную машину. Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в момент наступления находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, отметили в Минобороны.