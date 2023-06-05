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Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию

Правительство продлило упрощение процедур регистрации и ввоза лекарств до конца 2024 года
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Правительство продлило упрощенную процедуру регистрации и ввоза лекарств, которые не производятся в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Решение будет действовать до конца 2024 года и «поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», говорится в сообщении на сайте правительства. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минфина, Федеральной таможенной службы и других ведомств.

11 апреля 2022 года правительство упростило процедуру государственной регистрации лекарств, чтобы избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Эти же меры распространяются на регистрацию медицинских изделий. Госрегистрация необходима для вывода на рынок продукции, ввезенной из других стран или произведенной в России.

Россия попала под жесткие санкции в ответ на военную операцию на Украине. Некоторые зарубежные фармацевтические компании после начала боевых действий приостановили поставки препаратов в Россию, а также отказались от клинических испытаний и инвестиций в стране.

В январе президент Владимир Путин заявил, что в России выявлены дефицит отдельных лекарств и рост цен на них. Глава государства поставил задачу увеличить долю отечественных препаратов на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Теги
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Михаил Мишустин правительство лекарства ввоз импорт
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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