Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
В Молдавии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине Политика, 18:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:10
Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции Политика, 18:05
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:59
В МОК не смогли прояснить критерий связи с армией для допуска россиян Спорт, 17:59
Россиянам разрешили оплачивать перерасчет по общедомовым нуждам частями Недвижимость, 17:52
Россия обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов для Украины Политика, 17:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шесть мифов о гибридах: разбираемся вместе, что правда, а что вымысел Autonews, 17:47
Аналитики заявили о прекращении падения цен на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 17:40
«Цифра брокер» прописала возможность принудительной конвертации валюты Инвестиции, 17:36
Арест журналиста WSJ по делу о шпионаже. Видео Политика, 17:33
Российский посол сравнил власти Британии с фанатами «Торпедо» Политика, 17:32
Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро Город, 17:31
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 17:28
Общество ,  
0 

Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств в России

Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств в России
Фото: Александр Сайганов / Global Look Press
Фото: Александр Сайганов / Global Look Press

Необходимо увеличить долю отечественных лекарственных препаратов на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия новых фармацевтических производств, его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в первую очередь России следует быть независимой от поставщиков, которые «создают немало трудностей». Для этого Путин предложил модернизировать оборудование, строить новые производства, улучшать подготовку специалистов, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Глава государства добавил, что власти продолжат развивать механизмы поддержки отрасли. В этом году в России запустят программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке для производства фармсубстанций и лекарств по полному циклу.

26 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, поскольку в систему здравоохранения внедрены специальные механизмы. По его словам, в стране появляются новые лаборатории и производственные площадки.

В январе Путин говорил, что в России выявлен дефицит отдельных лекарств, а также рост цен на них. Президент заявил, что в дефиците лекарств, возникающем в определенный период, нет ничего удивительного. «Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени», — добавил глава государства.

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний

После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные фармкомпании прекратили работу в России или перестали поставлять в страну свою продукцию. О приостановке инвестиционной деятельности и клинических испытаний в России заявили Bayer, Pfizer, MSD и Novartis.

В марте прошлого года вывоз из страны иностранных медицинских изделий был временно запрещен.

Теги
Персоны
Владимир Путин лекарства Фармкомпании

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств
Общество
Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter