Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств в России

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Необходимо увеличить долю отечественных лекарственных препаратов на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия новых фармацевтических производств, его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в первую очередь России следует быть независимой от поставщиков, которые «создают немало трудностей». Для этого Путин предложил модернизировать оборудование, строить новые производства, улучшать подготовку специалистов, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Глава государства добавил, что власти продолжат развивать механизмы поддержки отрасли. В этом году в России запустят программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке для производства фармсубстанций и лекарств по полному циклу.

26 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, поскольку в систему здравоохранения внедрены специальные механизмы. По его словам, в стране появляются новые лаборатории и производственные площадки.

В январе Путин говорил, что в России выявлен дефицит отдельных лекарств, а также рост цен на них. Президент заявил, что в дефиците лекарств, возникающем в определенный период, нет ничего удивительного. «Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени», — добавил глава государства.

После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные фармкомпании прекратили работу в России или перестали поставлять в страну свою продукцию. О приостановке инвестиционной деятельности и клинических испытаний в России заявили Bayer, Pfizer, MSD и Novartis.

В марте прошлого года вывоз из страны иностранных медицинских изделий был временно запрещен.