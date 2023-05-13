Мурашко утвердил перечень болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах

В Минздраве утвердили перечень болезней, с которыми откажут в соцуслугах

Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний, с которыми могут отказать в социальном обслуживании на дому, в полустационарной или в стационарной формах. Указ с подписью главы министерства Михаила Мурашко опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди противопоказаний: туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества, психические расстройства и расстройства поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения в связи с наличием у него симптомов, говорящих о склонности к совершению общественно опасных действий.

Также в перечень вошли опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрена и некроз легкого.

При этом больным коронавирусом продолжат оказывать медицинскую помощь в полном объеме. То же касается и вакцинации, включая пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.