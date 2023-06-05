Украинский министр заявил о непригодности половины бомбоубежищ в Киеве

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Половина из проверенных бомбоубежищ в Киеве не готовы к использованию, заявил украинский министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале.

«Ситуация остается критической», — написал он.

К утру 4 июня власти проверили 1078 бомбоубежищ, а к началу пятого числа проверку прошли уже треть укрытий города, рассказал Камышин. О половине не готовых к использованию бомбоубежищ он заявлял и накануне.

Проверки бомбоубежищ начались после того, как в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник — из-за этого погибли три человека. Были открыты уголовные дела, в том числе о халатности.

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося призвал местные власти «включать голову». Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру Виталию Кличко уйти в отставку вместе. Тот в свою очередь заявил, что ответственность лежит в том числе и на нем, но указал, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства.