Глава Деснянского района Киева предложил Кличко вместе уйти в отставку

В четверг ночью три человека в Киеве не смогли попасть в закрытое бомбоубежище и погибли из-за падения обломков. Кличко заявил, что ответственность за это лежит на главах районных администраций, которых назначает президент

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников в эфире телеканала «Рада» обратился к мэру столицы Виталию Кличко, предложив ему вместе уйти в отставку после того, как тот возложил вину за ситуацию с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем на глав районных администраций.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно», — заявил Ратников.

По его словам, и он, и мэр — оба представляют интересы жителей Киева, и, соответственно, вместе отвечают перед ними.

В четверг ночью в Киеве прогремели взрывы, власти города сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Кличко предупреждал о падении обломков. В Деснянском районе во время воздушной тревоги люди пришли к укрытию, расположенному в поликлинике, но оно оказалось закрыто, из-за чего три человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с закрытым бомбоубежищем, заявил, что «нужно, чтобы местные власти включали голову». «У нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место», — пообещал он на пресс-конференции в Молдавии. Глава государства заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и в конце выступления добавил, что это «может быть нокаут».

Кличко — чемпион мира по боксу. Должность мэра украинской столицы он занимает с 2014 года.

Сам Кличко после этого заявил, что не пытается оправдаться и ответственность за гибель людей, которые не смогли попасть в убежище, лежит в том числе и на нем. «Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор. <...> Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента. Это — если о совместной и справедливой ответственности», — сказал он и добавил, что девять из десяти глав районов столицы — представители партии президента «Слуга народа».

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.