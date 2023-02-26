Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву Политика, 02:16
Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека Политика, 02:09
Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро Экономика, 01:52
В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии обратиться к врачу Политика, 01:40
Захарова назвала кощунством включение Рошаля в санкционный список ЕС Политика, 01:08
Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 00:57
Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине Политика, 00:32
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры Политика, 00:28
Тинькофф Банк впервые попал под западные санкции. Что важно знать Финансы, 25 фев, 23:51
«МегаФон» исключил вред бизнесу и абонентам из-за новых санкций ЕС Технологии и медиа, 25 фев, 23:34
Пушилин пообещал построить новый Соледар Политика, 25 фев, 23:24
Премьер Украины раскрыл детали готовящейся реформы правительства Политика, 25 фев, 23:05
В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 25 фев, 22:35
Суд назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан» Общество, 25 фев, 22:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву

Претендент на пост президента Рамасвами заявил о слабости США из-за помощи Киеву
Вашингтон должен сосредоточиться на КНР, которая хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань». Основатель Pershing Square Экман с ним не согласился

Помощь Украине ослабляет США, считает объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США предприниматель Вивек Рамасвами (республиканец).

По его мнению, Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Китае, который хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань».

«Это работает: мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но на самом деле становимся слабее по сравнению с Китаем», — написал Рамасвами в Твиттере.

Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман (Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд) с ним не согласился.

«Если политика Вивека Рамасвами заключается в отказе от поддержки Украины, он не должен быть нашим следующим президентом», — ответил на пост Экман. Он считает, что если Киев проиграет после всей поддержки Вашингтона, это только поощрит Пекин в отношении Тайваня.

Китай в годовщину начала военных действий на Украине опубликовал свой план урегулирования конфликта из 12 пунктов. В нем он предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, Отказаться от менталитета холодной войны прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Москва заявила, что «высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», и заверила, что открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем, что подразумевает прекращение поставок на Украину вооружений, прекращение боевых действий, возвращение Киева к нейтральному внеблоковому статусу, «признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение», «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Пекина мирного плана. Хорошо, что Китай начал говорить» о конфликте на Украине, «другой вопрос, что стоит за словами», отметил он. Президент США Джо Байден
счел мирный план КНР выгодным только для России.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина США военная помощь президентские выборы
Материалы по теме
Китай заподозрили в намерениях передать России дроны и артиллерию
Политика
В администрации США рассказали, как готовились к конфликту Москвы и Киева
Политика
МИД отказал Швейцарии в роли посредника по Украине из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter