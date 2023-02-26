Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву

Вашингтон должен сосредоточиться на КНР, которая хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань». Основатель Pershing Square Экман с ним не согласился

Помощь Украине ослабляет США, считает объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США предприниматель Вивек Рамасвами (республиканец).

По его мнению, Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Китае, который хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань».

«Это работает: мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но на самом деле становимся слабее по сравнению с Китаем», — написал Рамасвами в Твиттере.

Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман (Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд) с ним не согласился.

«Если политика Вивека Рамасвами заключается в отказе от поддержки Украины, он не должен быть нашим следующим президентом», — ответил на пост Экман. Он считает, что если Киев проиграет после всей поддержки Вашингтона, это только поощрит Пекин в отношении Тайваня.

Китай в годовщину начала военных действий на Украине опубликовал свой план урегулирования конфликта из 12 пунктов. В нем он предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, Отказаться от менталитета холодной войны прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Москва заявила, что «высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», и заверила, что открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем, что подразумевает прекращение поставок на Украину вооружений, прекращение боевых действий, возвращение Киева к нейтральному внеблоковому статусу, «признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение», «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Пекина мирного плана. Хорошо, что Китай начал говорить» о конфликте на Украине, «другой вопрос, что стоит за словами», отметил он. Президент США Джо Байден

счел мирный план КНР выгодным только для России.