Командующий миссией НАТО в Косово обвинил премьера Курти в эскалации

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Премьер-министр Косово Альбин Курти, назначивший мэрами косовских городов албанцев, принял это решение, не посоветовавшись с международным сообществом, такая ситуация ненормальна, заявил командующий KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово с 1999 года) итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, Курти в одностороннем порядке решил, что албанские мэры, не признанные сербским большинством, могут вступить в должность, без учета советов всего международного сообщества. Кроме того, Приштина решила прибегнуть к силовым методам, также не проконсультировавшись с НАТО, отметил Ристучча.

«Пожалуйста, давайте не будем притворяться, что это нормальная ситуация. Это решения, принимаемые без предварительного согласования с нами и заинтересованными сторонами. Это происходит не в первый раз. Такой подход, безусловно, не способствует взаимному доверию», — заявил командующий KFOR, добавив, что раньше Курти в разговоре с ним всегда соглашался с таким подходом.

Ситуация между Сербией и Косово вновь обострилась после того, как 26 мая косовские албанцы вступили в должность мэров нескольких городов в северных муниципалитетах республики, населенных преимущественно сербами. Сами сербы бойкотировали муниципальные выборы. После этого начались протесты, которые переросли в столкновения между сербами, миротворцами и косовской полицией. В результате пострадали несколько десятков военнослужащих KFOR и протестующих.

Сербия привела армию в полную боеготовность и приказала войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Сербский президент Александр Вучич обвинил Курти в допущении «жестокого применения силы» к сербам и «желании спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО».

Косовский президент Вьоса Османи в свою очередь допустила проведение новых выборов в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов.