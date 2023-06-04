Командующий миссией НАТО в Косово обвинил премьера Курти в эскалации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин Общество, 19:01
Джокович побил рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» Спорт, 18:53
Столтенберг заявил о выполнении Швецией условий для вступления в НАТО Политика, 18:52
Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов в Новой Таволжанке Политика, 18:49
Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины Политика, 18:33
В УПЦ заявили о захвате храма сторонниками ПЦУ Политика, 18:06
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Командующий миссией НАТО в Косово обвинил премьера Курти в эскалации Политика, 18:01
Джокович стал соперником Хачанова за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:53
Рогов заявил о попытке прорыва ВСУ и поляков на запорожском направлении Политика, 17:51
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Гладков согласился встретиться с захватившими военных диверсантами Политика, 17:36
Ферстаппен выиграл третью гонку «Формулы-1» подряд, победив в Испании Спорт, 17:36
SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink Общество, 17:20
Политика ,  
0 

Командующий миссией НАТО в Косово обвинил премьера Курти в эскалации

Командующий KFOR обвинил премьера Косово Курти в эскалации из-за выборов мэров
Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters
Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Премьер-министр Косово Альбин Курти, назначивший мэрами косовских городов албанцев, принял это решение, не посоветовавшись с международным сообществом, такая ситуация ненормальна, заявил командующий KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово с 1999 года) итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, Курти в одностороннем порядке решил, что албанские мэры, не признанные сербским большинством, могут вступить в должность, без учета советов всего международного сообщества. Кроме того, Приштина решила прибегнуть к силовым методам, также не проконсультировавшись с НАТО, отметил Ристучча.

«Пожалуйста, давайте не будем притворяться, что это нормальная ситуация. Это решения, принимаемые без предварительного согласования с нами и заинтересованными сторонами. Это происходит не в первый раз. Такой подход, безусловно, не способствует взаимному доверию», — заявил командующий KFOR, добавив, что раньше Курти в разговоре с ним всегда соглашался с таким подходом.

Ситуация между Сербией и Косово вновь обострилась после того, как 26 мая косовские албанцы вступили в должность мэров нескольких городов в северных муниципалитетах республики, населенных преимущественно сербами. Сами сербы бойкотировали муниципальные выборы. После этого начались протесты, которые переросли в столкновения между сербами, миротворцами и косовской полицией. В результате пострадали несколько десятков военнослужащих KFOR и протестующих.

Сербия привела армию в полную боеготовность и приказала войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Сербский президент Александр Вучич обвинил Курти в допущении «жестокого применения силы» к сербам и «желании спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО».

Косовский президент Вьоса Османи в свою очередь допустила проведение новых выборов в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов.

Читайте на РБК Pro
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Прибыль главного инвестфонда Дубая выросла на 250%. Во что он инвестирует
Теги
Сербия Косово НАТО эскалация
Материалы по теме
Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово
Политика
Вучич заявил о желании Приштины столкнуть Сербию и НАТО
Политика
Турция по просьбе НАТО перебросит батальон коммандос в Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter