Полиция Косово: в ходе столкновения с протестующими пострадали пять сотрудников полиции

В Косово пять полицейских пострадали при столкновениях с протестующими

Звечан, Косово (Фото: Miodrag Draskic / Reuters)

При столкновениях с протестующими на севере Косово пострадали пять полицейских и повреждены минимум семь автомобилей. Об этом говорится в сообщении на странице полиции Косово в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

Столкновения полиции с протестующими произошли в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Протестующие пытались перекрыть дороги. Полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как заявили в полиции, сейчас ситуация в регионе успокоилась.

О протестах на севере частично признанной страны сообщалось накануне. В указанных регионах, где преимущественно проживают сербы, местные жители вышли на протесты к зданиям администраций на фоне того, что руководителями органов местного самоуправления впервые стали албанцы.