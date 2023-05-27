В Косово пять полицейских пострадали при столкновениях с протестующими
При столкновениях с протестующими на севере Косово пострадали пять полицейских и повреждены минимум семь автомобилей. Об этом говорится в сообщении на странице полиции Косово в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
Столкновения полиции с протестующими произошли в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Протестующие пытались перекрыть дороги. Полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Как заявили в полиции, сейчас ситуация в регионе успокоилась.
О протестах на севере частично признанной страны сообщалось накануне. В указанных регионах, где преимущественно проживают сербы, местные жители вышли на протесты к зданиям администраций на фоне того, что руководителями органов местного самоуправления впервые стали албанцы.