В Косове допустили проведение новых выборов на севере региона

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Власти Косово могут провести новые выборы в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов, сказала президент частично признанной республики Вьоса Османи, передает Reuters.

Османи сделала заявление после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Молдавии.

Выступая после встречи, Османи заявила, что сербский президент «ноет, жалуется и... не говорит правду». По ее словам, «решение для деэскалации очень близко», но Белграду придется соблюдать обязательства по нормализации отношений, которые власти Сербии и Косово взяли на себя после заключения соглашения в марте. «Необходимо, чтобы основное внимание уделялось полному выполнению соглашения, а не только его частям», — сказала она.

Провести повторные выборы в северных муниципалитетах предложили Макрон и Шольц. По их мнению, это позволит урегулировать кризис в регионе. Лидеры Германии и Франции также призвал Косово создать ассоциацию сербских муниципалитетов, чтобы дать гражданам-сербам возможности для самоуправления.

Выборы мэров нескольких городов в северных муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, прошли в апреле.Cербы его бойкотировали и голосование выиграли косовские албанцы. После того, как 26 мая мэры вступили в должность, в регионе начались протесты.

Демонстрации переросли в столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Сербия привела армию в полную боеготовность. 29 мая в городе Звечан произошли столкновения протестующих с силами KFOR (Kosovo Force, военная миссия НАТО, которая действует в Косово с 1999 года).

После этого НАТО направило в Косово дополнительно 700 человек и привело один батальон в состояние повышенной готовности. Боррель призвал власти Косово и протестующих «немедленно и безоговорочно деэскалировать» ситуацию.