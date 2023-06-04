Премьер Эстонии заявила, что Украина не сможет сейчас вступить в НАТО

Премьер Эстонии Каллас: Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории конфликт

Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что это не может произойти, пока идет война. Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте», — сказала она.

Во время Бухарестского саммита 2008 года страны НАТО пришли к соглашению, что Украина и Грузия имеют право на членстве в альянсе. Тем не менее тогда решение этого вопроса отодвинули на неопределенный срок. Против вступления этих стран в НАТО выступала на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель. Она объясняла свою позицию тем, что в альянс должны вступить только те страны, в которых блок поддерживают не только политики, но и значительный процент населения.

В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять Украину. После завершения конфликта с Россией в Киеве должны обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», говорил он.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна понимает, что не сможет вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия, но уже сейчас ожидает от альянса «четкий сигнал», что ее примут. Зеленский отмечал, что Украине хотелось бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса.



Недопущение Украины в НАТО остается одной из целей военной операции России, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятное членство соседнего государства в альянсе Москва считает «серьезной опасностью для безопасности».