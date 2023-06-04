Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов

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Сотрудники отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни проводят мероприятия по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Агуев, как ранее говорил глава Чечни, находится в зоне проведения военной операции на Украине, но не уточнял, в каком именно регионе.

«На контролируемой подразделением Рустама Агуева (начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни. — РБК) территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты», — написал Кадыров.

По его словам, диверсионные группы осуществляют такие «вылазки» регулярно, сотрудники правоохранительных органов Чечни «лишают их формы, боеприпасов, а также провизии». «В спешке украинские боевики покинули определенный квадрат, чтобы вернуться, но теперь им будет нечем воевать: их приличный схрон будет служить российским воинам», — добавил глава республики.

В ночь на 1 июня украинские диверсанты попытались атаковать город Шебекино в Белгородской области, сообщало российское Минобороны. По данным ведомства, в составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ. Одна группа попыталась атаковать в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино», вторая — двигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке.

В Минобороны заявили, что в итоге были убиты более 50 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель Шебекино был ранен.