Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Бензема ушел из «Реала» Спорт, 13:03
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 12:55
Киев заявил о задержании 20 украинцев в день при попытке пересечь границу Политика, 12:53
В Новосибирске загорелась крыша больницы Общество, 12:49
Аэропорт Кемерово закрыли на сутки из-за дефектов взлетной полосы Общество, 12:42
Над Белгородом сработала система ПВО Политика, 12:40
Австралия предупредила о «последнем спазме имперского прошлого Европы» Политика, 12:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов Политика, 12:10
Курянин попытался украсть заготовленные для участников спецоперации дрова Политика, 12:02
Женщина погибла в ДТП со скорой в Липецке Общество, 11:45
Штаб Хейли назвал оговоркой фразу о необходимости дружить с Россией Политика, 11:35
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Власти назвали причину столкновения поездов в Индии Общество, 11:23
Патриарх Кирилл поцеловал витрину с иконой «Троица» перед началом службы Общество, 11:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов

Глава Чечни Кадыров: российские военные открыли сезон охоты на украинских диверсантов
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Сотрудники отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни проводят мероприятия по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Агуев, как ранее говорил глава Чечни, находится в зоне проведения военной операции на Украине, но не уточнял, в каком именно регионе.

«На контролируемой подразделением Рустама Агуева (начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни. — РБК) территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты», — написал Кадыров.

По его словам, диверсионные группы осуществляют такие «вылазки» регулярно, сотрудники правоохранительных органов Чечни «лишают их формы, боеприпасов, а также провизии». «В спешке украинские боевики покинули определенный квадрат, чтобы вернуться, но теперь им будет нечем воевать: их приличный схрон будет служить российским воинам», — добавил глава республики.

В ночь на 1 июня украинские диверсанты попытались атаковать город Шебекино в Белгородской области, сообщало российское Минобороны. По данным ведомства, в составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ. Одна группа попыталась атаковать в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино», вторая — двигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке.

В Минобороны заявили, что в итоге были убиты более 50 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Читайте на РБК Pro
Выкупаем бизнес у иностранного владельца. Практические советы
От Solaris к электрокарам: как Hyundai превратилась в конкурента Tesla
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель Шебекино был ранен.

Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов
Кадыров заявил об открытом «сезоне охоты» на диверсантов

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чечня диверсанты диверсионная группа Украина
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Белгородский оперштаб назвал фейком сообщения о прорыве диверсантов
Политика
Курские власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов
Политика
Гладков заявил об американцах среди диверсантов в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter