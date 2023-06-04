Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 294

При столкновении поездов в индийском штате Одиша погибли 294 человека, более 1000 получили ранения, передает Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 288 погибших.

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись в Одише 2 июня около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. По данным Times of India, в результате с рельсов сошли 17 вагонов. Hindustan Times писала, что вагоны упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд, который ехал навстречу.

Как говорил исполнительный директор компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма, причиной аварии стал сход с рельсов вагона пассажирского экспресс-поезда. The Economic Times со ссылкой на представителей железной дороги пишет, что причиной могла стать ошибка подачи сигнала, из-за которой Coromandel Express попал на второстепенный путь. Сбой произошел в работе автоматизированных реле, которые управляют рельсами и контролируют смену путей, отмечало издание. Из-за этого, по его данным, поезд не сместился на другой путь на развязке, поехал вперед и врезался в товарный поезд. Представительство железной дороги настаивает, что точные причины аварии будут известны только после завершения расследования.