При столкновении поездов в штате Одиша в Индии погибли 288 человек

При столкновении поездов в Индии погибли 288 человек

Фото: Reuters

В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли 288 человек, сообщила газета Times of India. Ранее власти сообщали о 261 погибшем.

По данным издания, число пострадавших составляет около 1 тыс. человек. Телеканал NDTV сообщил примерно о 900 раненых. Правительство штата Западная Бенгалия направило в Одишу 110 скорых и 40 врачей. Для эвакуации пострадавших используют военные вертолеты Ми-17.

Глава Министерства железных дорог Индии Ашвини Вайшно объявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рупий ($12,1 тыс.); тяжелораненым — 200 тыс. ($2,4 тыс.); тем, кто получил незначительные травмы, — 50 тыс. рупий ($606). Премьер-министр Нарендра Моди также объявил о компенсации в размере 200 тыс. рупий семьям погибших и 50 тыс. рупий — раненым, средства пойдут из Национального фонда помощи премьер-министра (PMNRF).

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись в Одише 2 июня около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. По данным Times of India, в результате с рельсов сошли 17 вагонов. Hindustan Times писала, что вагоны упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд, который ехал навстречу.

На место происшествия приехали премьер и глава Министерства железных дорог. Последний объявил, что для расследования обстоятельств крушения поездов создадут специальный правительственный комитет. В Индии объявили однодневный траур.