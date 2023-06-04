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Кадры с места крушения поездов в Индии, где погибли почти 300 человек
Появились кадры с места крушения поездов в Индии с 288 погибшими
В индийском штате Одиша при столкновении двух поездов погибли 288 человек. Изначально столкнулись пассажирский и товарные поезда, 2 июня около 19.20 по местному времени. С рельсов сошли восемь вагонов. При этом несколько из них упали на соседний путь — там в них врезался еще один пассажирский поезд.
Крушение поездов произошло около станции Баханага Базар.