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Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 120

PTI: Индии при столкновении поездов погибли 120 человек, более 800 получили ранения
В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли 120 человек, более 800 получили ранения, передает PTI со ссылкой на власти. Главный секретарь штата Прадип Джена сообщил о 80 погибших и 850 пострадавших

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 120, ранения, согласно последним данным, получили более 800 человек. Об этом сообщает Press Trust of India в Twitter со ссылкой на местные власти.

Главный секретарь штата Прадип Джена, в свою очередь, заявил, что погибли как минимум 80 человек, еще 850 пострадали, передает Reuters. Ранее сообщалось о 70 погибших и 350 пострадавших.

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись в Одише 2 июня, около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. В результате с рельсов сошли восемь вагонов.Hindustan Times писала, что вагоны упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд, который ехал навстречу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со случившимся и сообщил, что семьям погибших выплатят по 2 млн рупий ($24,3 тыс.), а пострадавшим — по 50 тыс. рупий (чуть более $600).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия столкновение поездов погибшие
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