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Причиной столкновения поездов в Индии стал сход с рельсов

Сход с рельсов вагонов экспресса стал причиной железнодорожной катастрофы в Индии

Причиной аварии на железной дороге в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии стал сход с рельсов вагона экспресс-поезда. Об этом рассказал исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма, передает The Times of India.

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи.

По последним данным, в результате аварии погибли 238 человек. Агентство AFP сообщает о гибели 288 человек.

Соболезнования погибшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. The Times of India сообщает, что индийский премьер собирается посетить место происшествия.

Теги
Индия железнодорожный транспорт сход с рельсов погибшие
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