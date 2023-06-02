Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса

Посольство в ответ на контрмеры США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса

Единственным путем к возобновлению ДСНВ посольство назвало отказ США «от намерения нанести России «стратегическое поражение». США объявили, что с 1 июня перестанут передавать России сведения о своих стратегических вооружениях

Фото: ТАСС / Марина Лысцева

Принятые США контрмеры после приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) никак не повлияют на российскую позицию, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.

Заявления американской стороны «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ», сказали в диппредставительстве.

Единственным путем к возобновлению договора дипломаты назвали отказ Вашингтона «от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение».

«Наша страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями. Продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере», — подчеркнули в дипмиссии.

Накануне Госдепартамент объявил, что США с 1 июня перестанут передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок. Вашингтон считает приостановку российской стороной участия в ДСНВ юридически недействительной. Американская сторона также отказалась предоставлять Москве телеметрическую информацию о количестве запусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, хотя и продолжит уведомлять о таких пусках. Кроме того, Вашингтон аннулирует визы, выданные российским инспекторам.

Летом прошлого года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3. Необходимость такого шага Москва объяснила «упорным стремлением Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В конце февраля президент Владимир Путин приостановил участие России в СНВ-3. По его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он.

Тем не менее в Минобороны заверили, что российская сторона продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов. Кроме того, Москва будет обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет, пообещали в МИДе.