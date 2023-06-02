Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений Политика, 06:09
Сенаторы США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга Политика, 06:08
Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом Общество, 06:00
Высокоскоростные поезда в Китае оказались переполнены фекалиями Технологии и медиа, 05:32
Кличко сообщил о падении обломков в двух районах Киева Политика, 05:26
Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса Политика, 05:05
Пашинян назвал Армению ничьим союзником Политика, 04:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Генштабе заявили о создании в России двух армий и двух военных округов Политика, 04:24
Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома Политика, 03:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 03:22
Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции Технологии и медиа, 03:07
Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств Политика, 02:39
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США Технологии и медиа, 02:35
Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Политика, 02:15
Политика ,  
0 

Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса

Посольство в ответ на контрмеры США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса
Единственным путем к возобновлению ДСНВ посольство назвало отказ США «от намерения нанести России «стратегическое поражение». США объявили, что с 1 июня перестанут передавать России сведения о своих стратегических вооружениях
Фото: ТАСС / Марина Лысцева
Фото: ТАСС / Марина Лысцева

Принятые США контрмеры после приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) никак не повлияют на российскую позицию, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.

Заявления американской стороны «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ», сказали в диппредставительстве.

Единственным путем к возобновлению договора дипломаты назвали отказ Вашингтона «от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение».

«Наша страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями. Продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере», — подчеркнули в дипмиссии.

Накануне Госдепартамент объявил, что США с 1 июня перестанут передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок. Вашингтон считает приостановку российской стороной участия в ДСНВ юридически недействительной. Американская сторона также отказалась предоставлять Москве телеметрическую информацию о количестве запусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, хотя и продолжит уведомлять о таких пусках. Кроме того, Вашингтон аннулирует визы, выданные российским инспекторам.

Летом прошлого года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3. Необходимость такого шага Москва объяснила «упорным стремлением Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

Читайте на РБК Pro
Изощренные умы: кто стоит за знаковыми вирусами-вымогателями
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы

В конце февраля президент Владимир Путин приостановил участие России в СНВ-3. По его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он.

Тем не менее в Минобороны заверили, что российская сторона продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов. Кроме того, Москва будет обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет, пообещали в МИДе.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
СНВ США Россия
Материалы по теме
Республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ
Политика
МИД назвал вбросом заявления о «несостоятельности» решения России по ДСНВ
Политика
США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter