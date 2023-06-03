Youtube перестанет удалять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США 2020 года

Youtube прекратит удалять контент с фейками об итогах выборов в США

Видеохостинг Youtube перестанет удалять контент, ставящий под сомнение итоги президентских выборов в США 2020-го года. Это следует из обновленной справки корпорации Google (Alphabet, которой принадлежит YouTube).

В компании подчеркнули, что, спустя два года после введения ограничений, «пришло время переоценить последствия этой политики в нынешних изменившихся условиях».

Хотя удаление такого контента ограничивает поток дезинформации, оно уменьшает количество политических выступлений, не снижая при этом существенно риск насилия, заявили в компании.

«Имея это в виду, и учитывая, что кампании 2024 года идут полным ходом, мы прекратим удалять контент, который продвигает ложные утверждения о широко распространенном мошенничестве, ошибках или сбоях во время президентских выборов 2020 года и других прошлых президентских выборов в США».

Обновленные положения вступили в силу 2 июня.

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